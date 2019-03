‘Schrijvend bloei ik op’

‘Ik kon in het hele huis geen koekje meer vinden’’, verontschuldigt echtgenoot en voormalig toetsenist van de band Henk Jan Heuvelink zich als hij koffie brengt. ,,Heb ik die van de zenuwen allemaal opgegeten?’’ reageert Marike Jager lachend. Enige nervositeit bij de zangeres is verklaarbaar, omdat ze voor het eerst sinds lange tijd weer op het podium staat. Ze geeft nu een handvol concerten onder de naam The Electrifying Mini Tour. Ze speelt muziek van haar nieuwe album Hey Are You OK, dat na de zomer verschijnt. Jagers vorige cd dateert van 2014. In de tussentijd was haar aandacht voornamelijk gericht op het ter wereld brengen en opvoeden van drie kinderen.