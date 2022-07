Schrijver en dichter Remco Campert (92) overleden

Schrijver en dichter Remco Campert is zondag- op maandagnacht op 92-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Amsterdam. Dat meldt zijn uitgeverij De Bezige Bij namens de familie. Campert kreeg grote bekendheid met het boek Het leven is vurrukkulluk (1961), waarvoor hij onder meer de P.C. Hooft-prijs kreeg.

De dichter, schrijver en columnist bouwde sinds de jaren 50 een indrukwekkend en veelzijdig oeuvre op. Hij ontving diverse onderscheidingen voor zijn werk, zoals De Gouden Ganzenveer (2011) en de prestigieuze Prijs der Nederlandse Letteren (2014). Volgens de jury bracht Campert ‘lichtheid in de Nederlandstalige literatuur’: ‘Campert is een groot stilist die in zijn werk steeds relativerend en geestig is en daarmee verschillende generaties blijft aanspreken. Bij Campert zit de diepzinnigheid aan de oppervlakte. Hij kan onverbloemd over het geluk schrijven, maar heeft zich nooit vastgereden in clichés.’

Bekende werken zijn, naast vele dichtbundels, onder meer de romans Een liefde in Parijs uit 2004 en Het leven is vurrukkulluk uit 1961, die in 2018 werd verfilmd en in 2011 centraal stond bij de leesbevorderingscampagne Nederland Leest van de stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek.

Amsterdam

Remco Campert werd in 1929 geboren in Den Haag als zoon van actrice Joekie Broedelet en schrijver-dichter-journalist Jan Campert, die vanwege zijn verzetsactiviteiten in 1942 door de Duitsers werd opgepakt en in het jaar daarop stierf in een concentratiekamp. Remco Campert heeft zijn vader, die beroemd werd met het verzetsgedicht De achttien doden, nauwelijks gekend. Na de oorlog verhuisde Remco met zijn moeder naar Amsterdam.

Campert vertoefde ook in Parijs, Blaricum en Antwerpen, maar keerde altijd terug naar Amsterdam, waar hij tot zijn dood woonde met zijn vierde vrouw, Deborah Wolf.

Onlangs werd het gedicht Iemand stelt een vraag uit de bundel Betere tijden (1970) in een campagne tegen de oorlog in Oekraïne vertaald in onder meer het Oekraïens en Russisch door Camperts vaste uitgeverij De Bezige Bij. Het gedicht prijkt sinds 2017 in het Nederlands aan de gevel van de uitgever.

Hoewel Campert in 2013 nog aan Het Parool liet weten nooit te willen stoppen met schrijven, deed hij dat op 6 maart 2018 toch. ‘Hij is moe en oud en heeft genoeg geschreven,’ lieten zijn vrouw en uitgeverij De Bezige Bij weten. Toch zou de schrijfmachine ‘gebruiksklaar’ op zijn bureau blijven staan. Volgende maand zou Campert 93 zijn geworden.

