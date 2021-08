Schrijver K. Schippers (84) overleden aan gevolgen van kanker

Schippers was een van de oprichters van het literaire tijdschrift Barbarber, samen met J. Bernlef en G. Brands. In 1963 debuteerde hij met de bundel De waarheid als De Koe. Zijn eerste roman, Een avond in Amsterdam, bracht hij uit in 1971. Hij schreef in totaal ruim veertig romans, poëziebundels en bundels verhalen & beschouwingen. Zijn bestseller Waar was je nou ontving in 2006 de Libris Literatuur Prijs en zijn roman Beweegredenen werd in 1983 bekroond met de Multatuliprijs. In 1996 ontving Schippers de P.C. Hooft-prijs voor beschouwend proza en een jaar later de Pierre Bayle-prijs voor zijn kunstkritieken.