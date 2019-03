Schrijverskamp als hitfabriek

Het loopt tegen vijven op de donderdagmiddag als de stemming in studio 7 omslaat. Die was mild enthousiast, nu regelrecht jubelend. Het liedje I Gotta Let You Go nadert zijn voltooiing. Wanneer singer-songwriter Martijn Jasper de refreinen inzingt, communiceren de andere drie componisten alleen nog in juichende termen met elkaar. ‘Nice, man!’, ‘gruwelijk!’ of gewoon ‘heel erg vet dit.’ Liedschrijver Niels Geusebroek: ,,Het leuke van een nieuw liedje is dat alles mogelijk is. Misschien hoor je hier nooit meer iets van. Misschien is het een wereldhit.’’



Samen met producer Leon Bolier zijn Jasper en Geusebroek (zelf in 2013 op 1 in de Top 40 met Take Your Time Girl) vanochtend rond een uur of tien begonnen met een pingeltje van songschrijver Alon Dreesde op de akoestische gitaar. Daarna ging het gesmeerd. Het pingeltje werd een melodie, die melodie werd een refrein. Blij met resultaat schreven ze er in een uurtje een tekst op, terwijl Bolier achter zijn laptop de instrumentatie bij elkaar voegde.



Daarna was het eenvoudig, vertellen ze in flashy vocabulaire: nog een verse (couplet) erbij, een bridge en de topline (volledige liedmelodie) boven de beats was gevuld. Daarna nog even aandacht voor de juiste hooks (snelle melodieuze wendingen) en een goeie drop (het invallen van de beat) en het kan zomaar zijn dat nog voor de avondmaaltijd een nieuwe wereldhit is geboren.