Schumacher mogelijk naar Texas voor behandeling 'wonderdokter'

Schumacher verblijft momenteel in zijn familiehuis in het Zwitserse Gland. Corinna liet daar een privékliniek van 12 miljoen euro bouwen, die in verbinding staat met het huis. Details over Schumi's gezondheid komen mondjesmaat naar buiten, maar aangenomen wordt dat de topcoureur, die door artsen in coma werd gehouden, een half jaar na het ongeluk in de Franse Alpen weer bij bewustzijn kwam. Hij zou nog steeds verlamd zijn. Vorig jaar ontkende het team rond Schumacher dat hij met de hulp van artsen weer zou kunnen lopen.