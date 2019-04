Seizoen 3 La casa de papel in juli op Netflix

De eerste twee delen van de serie gaan over een 'professor' die met acht specialisten de grootste overval in de Spaanse geschiedenis wil plegen. De teaser van deel 3 verklapt dat de overvallers niet lang van hun vakantie kunnen genieten.



La casa de papel is de populairste niet-Engelstalige serie wereldwijd van Netflix. In mei 2017 debuteerde de serie op de Spaanse zender Antena 3, waarna Netflix er een bewerking van maakte. Die verscheen in december van datzelfde jaar wereldwijd op de streamingdienst. Het tweede deel werd vorig jaar gepubliceerd.