Seks met gevoel in Hotel Sophie

InterviewSeksualiteit blijkt voor veel Nederlanders nog altijd een beladen onderwerp. In 'Hotel Sophie' spreekt Sophie Hilbrand koppels over hete hangijzers in de slaapkamer. Op volwassen wijze en zonder één druppeltje seks.

Wat kunnen we verwachten?

,,In Hotel Sophie draait alles om seksualiteit en intimiteit. Maar dan op volwassen wijze, niet zoals RTL dat zou doen in programma's als Sex Academy. Er komt bij ons geen drupje seks aan te pas. Hotel Sophie heeft nog het meeste weg van Sex met Angela, dat ook alweer 25 jaar geleden is. Inmiddels zijn we een generatie verder en zitten de jongeren van toen in een andere levensfase met nieuwe uitdagingen en problemen.''

Is er dan nog wel iets nieuws te bespreken over seksualiteit?

,,Ik denk dat de gemiddelde Nederlander van zichzelf vindt dat ie behoorlijk vrijgevochten en open is. Maar over seksualiteit wordt vooral vaak oppervlakkig en wat lacherig gedaan. Het is makkelijker om heel stoer grapjes te maken dan dat je echt een gesprek aan gaat over de gevoelens die bij seks komen kijken, laat staan de eventuele problemen die iedereen heus wel kent. Dat is nu eenmaal niet iets waar je met je vrienden in de kroeg over praat. Wij gaan dat gesprek wel aan.''

Dus er zijn nog taboes?

,,Jazeker. In de eerste aflevering praten we bijvoorbeeld over uitdagingen in lange relaties. Een van de koppels heeft geen seks meer en leeft inmiddels als broer en zus. We hebben er lang over gedaan om mensen te vinden die bereid waren daar openlijk over te praten, terwijl het vaker voorkomt dan je denkt. Het is een beladen onderwerp, zeker als een van de partners nog wel de behoefte heeft aan fysiek contact. Wat doe je dan en hoe ga je om met de emoties die daarmee gepaard gaan?''

Is Hotel Sophie dan een hulpprogramma?

,,Dat is niet het uitgangspunt. De opnames duren ook maar een weekend, echt te kort om eventuele problemen volledig op te lossen. We willen vooral zaken bespreekbaar maken, mensen een spiegel voorhouden en nieuwe inzichten geven. Seksuoloog Ellen Laan is bij alle gesprekken aanwezig en kan dingen heel goed duiden en in perspectief plaatsen. Mensen denken vaak dat ze afwijken of uitzonderlijk zijn, maar dat valt in de praktijk doorgaans best mee.''

Welke onderwerpen komen nog meer aan bod?

,,In de tweede aflevering praten we over seksualiteit en opvoeding. Wanneer en hoe begin je met je kinderen over seks en wat vertel je ze? In het verlengde daarvan komt in aflevering drie internetseks aan bod. Je wordt er online mee overspoeld en porno heeft niets te maken met seksualiteit en de beleving daarvan. Veel jongens en meisjes hebben daardoor een volledig vertekend beeld van seks gekregen. Sowieso is seks veel meer dan penetratie. De nadruk ligt ook heel erg op het mannelijk orgasme: tijdens seks komt 98 procent van de mannen klaar, terwijl twee derde van de vrouwen onbevredigd achterblijft. Dat slaat natuurlijk nergens op.''

Maak je anders televisie nu je primetime op NPO 1 zit?

,,Voor mijn gevoel ben ik dezelfde Sophie die op NPO 3 programma's als Sophie in de kreukels doet. Ik heb ook vooraf geen beperkingen gekregen. Zo preuts zijn we gelukkig ook niet, er kan veel mits je het op volwassen wijze behandeld. Seks is een wezenlijk onderdeel van ons leven, dat moet gewoon bespreekbaar zijn, net zoals er tig programma's gemaakt worden over klussen en koken.''

Word NPO 1 langzaam je nieuwe thuisbasis?

,,Dat is vorig seizoen al voorzichtig begonnen met wetenschapsprogramma Het Instituut, waar ook een tweede reeks van komt. Die verhuizing naar NPO 1 is deel van de natuurlijke ontwikkeling die ik als programmamaker doormaak. Ik kreeg jarenlang de vraag: word je niet te oud voor een jongerenomroep als BNN? Daar zat ik zelf ook wel mee, maar waar ga je dan heen? Staatssecretaris Sander Dekker heeft me die keus bespaard toen hij de fusies bij de publieke omroep afdwong. BNN en VARA zijn inmiddels één, waardoor ik nu zonder moeite door kan groeien.''

Zoals in je nieuwe programma Dwars door de week?

,,Klopt, vanaf 16 september maak ik mijn debuut als quizmaster op zaterdagavond. Dwars door de week wordt een satire rondom een nieuwsquiz. We behandelen het nieuws dat we willen behandelen door middel van sketches, filmpjes en imitaties. Tot nu toe heb ik op televisie mijn humoristische kant nooit echt laten zien, maar ik heb 'm wel degelijk. Toch ben ik straks vooral de straight man en doen Paul Groot, Owen Schumacher, Roel Bloemen en Tim Kamps het zware werk.''

Ben je tevreden?

,,Best wel. In mijn BNN-tijd kreeg ik soms uit het niets een programma in mijn schoot geworpen en zat ik een dag later al in het vliegtuig. Een compleet gekkenhuis dat nu gelukkig achter me ligt. Dat zou ook niet eens meer gaan met twee kinderen. Ik krijg nu de ruimte om vooral projecten te doen ik zelf heb geïnitieerd. Hotel Sophie, Dwars door de week en hopelijk nog een nieuwe reeks Sophie in de kreukels. Zelf mogen bepalen wat je maakt is een luxepositie.''

Hotel Sophie - vandaag om 22.15 uur - NPO 1