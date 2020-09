Seksisme, racisme, grof taalgebruik: The Boys are back!

,,De serie houdt vooral Amerika een spiegel voor’’, verklaart Goes de keuze voor alles wat fout is in The Boys. In de VS werd dan ook gedemonstreerd toen het tweede seizoen van de serie afgelopen week online kwam. ,,Je moet het allemaal met een korrel zout nemen en juist de hypocrisie erdoorheen zien.’’ Het enthousiasme over het tweede seizoen is groot bij Bingewatchers, alleen vindt Goes het jammer dat ook Amazon ervoor gekozen heeft om niet het hele seizoen in één keer online te zetten.