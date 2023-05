‘Seksloze’ Barbie-film krijgt wél spannende muziek: Aqua uit mottenballen voor rap-remix Barbie Girl

Barbie, van regisseur Greta Gerwig, komt pas eind juli uit, maar beheerst al maanden sociale media. Dat komt mede door de ogenschijnlijk perfecte casting van Robbie (Barbie) en Ryan Gosling (Ken), die zo dichtbij het poppenkoppel komen als menselijk mogelijk lijkt. Denk bijvoorbeeld aan het frêle voetje van Margot in één van de trailers, die miljoenen keren werden bekeken.

Chrissy Teigen, als topmodel wel wat gewend, geloofde haar ogen niet. ‘Ik moet alles weten over dit shot’, reageerde ze in een tweet die 228.000 likes kreeg. ‘Hoeveel takes waren nodig, hield ze zich aan iets vast, hing ze aan iets, plakt de vloer, zijn het haar voeten wel, wie heeft de pedicure gedaan? Ik wil eigenlijk een documentaire over deze scène.’



Geen voortplantingsorganen

Vergis je niet, de scène is niet bedoeld als traktatie voor fetisjisten. Barbie moet juist helemaal niet sexy zijn. ‘Ik had zoiets van: oké, ze is een pop. Ze is een plastic pop. Ze heeft geen organen, ze heeft geen voortplantingsorganen. Als ze die niet heeft, voelt ze dan seksuele verlangens? Nee, dat denk ik niet’, zegt Margot Robbie deze week in Vogue.

Oftewel: mensen kunnen iets seksueels bij Barbie denken, maar: ‘Ze moet nooit sexy zíjn. Ja, ze kan een kort rokje dragen, maar alleen omdat dat leuk is, en roze. Niet omdat ze wilde dat je haar kont ziet.’ Barbie moet wel mooi zijn. Daarom wilden Gerwig en Robbie, die de film ook produceert, actrice Gal Gadot eveneens als pop in de film. ‘Gal Gadot ís Barbie-energy’, aldus Robbie. ‘Omdat ze zo onmogelijk mooi is, maar je haat haar niet omdat ze zo mooi is. Omdat ze zo echt en oprecht is, zo vriendelijk en enthousiast, dat het bijna sukkelig en aandoenlijk (dorky) is.’

Foute hit

Gadot was niet beschikbaar, een reactie die de makers waarschijnlijk niet kregen toen ze artiesten vroegen voor de soundtrack. Die bevat een lijst namen zoals je ‘m nog zelden ziet. Dua Lipa lanceerde vrijdag Dance the night uit de film. Op het album staan verder ook Charli XCX, Ava Max en Khalid. Met het oog op jong publiek zijn er ook de K-popgroep Fifty Fifty en de populaire PinkPantheress.

Maar een film over Barbie is niet compleet zonder die ene hit uit 1997: Barbie Girl van de groep Aqua. De Denen zijn betrokken, in elk geval in samplevorm, bij een nieuwe rapremix van het cultlied. De hoofdvertolkers: Nicki Minaj en de artiest van 2023: Ice Spice. Dat kan voor verrassingen zorgen als het lied verschijnt, want zo klinkt het Foute Uur-achtige origineel... :

.... en zo klinkt een willekeurige hit van Ice Spice:

Dit is het eerste fragment:

Barbie de film en de soundtrack verschijnen op 21 juli.

