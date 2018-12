Sekstelefoniste Kelly maakt docu: Ik wilde álles laten zien

Tygo waarschuwt: show over GHB wordt heftiger

11:51 Tygo Gernandt heeft op Radio 538 in Evers Staat Op gereageerd op de bakken met kritiek die dinsdag volgden na de tweede aflevering van zijn EO-programma Tygo in de GHB. In de aflevering was te zien hoe drie GHB-gebruikers onder invloed van de drug in de auto stapten en door woonwijken scheurden.