Selena Gomez boos om grap over niertransplantatie

Streaming­dienst zegt sorry na grappen over nieropera­tie Selena Gomez in Saved by the bell

29 november Streamingdienst Peacock heeft zijn excuses aangeboden voor grappen over de niertransplantatie van Selena Gomez in de Saved by the bell-reboot. De dienst laat na ophef over een scène aan Amerikaanse media weten dat het niet de bedoeling was te doen alsof de gezondheid van de zangeres niet belangrijk is.