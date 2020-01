Selena Gomez heeft nu juiste medicatie: ‘Mensen weten dat ik gevoelig voor verslaving ben’

Gomez begon als Disney-ster en ontwikkelde zich in rap tempo tot singer-songwriter, acteur en producer. Ze werd ongekend populair en verzamelde 163 miljoen volgers op Instagram. Ondertussen had ze het fysiek zwaar. De auto-immuunziekte lupus werd bij haar vastgesteld en door een complicatie had ze een niertransplantatie nodig. Haar relatie met haar eerste grote liefde Justin Bieber liep op de klippen en ze ontwikkelde depressieve gevoelens.



,,Ik had heel weinig zelfvertrouwen, maar daar werk ik nu continu aan. Ik voel me zoveel sterker nu, omdat ik zoveel meer weet over mijn mentale ik. Mijn hoogtepunten waren echt heel hoog en mijn dieptepunten zorgden ervoor dat ik wekenlang alleen op bed lag”, vertelt de zangeres nu. ,,Ik moet nou eenmaal leven met wat ik op mijn bordje heb gekregen.”



De popster, die morgen haar nieuwe album uitbrengt, heeft ontdekt dat ze worstelde met haar mentale toestand na alle heftige gebeurtenissen in haar leven. Het gaat nu dus beter, maar Gomez zegt dat ze wel moet oppassen dat ze zichzelf niet voorbij loopt. Want vervelende dingen die ze meemaakt in haar leven kunnen een last zijn voor haar mentale toestand.



Zo nam ze een jaar lang afstand van Instagram. De enige reden om terug te komen was dat ze muziek ging uitbrengen. ,,Maar ik vertelde gisteren toevallig aan een goede vriendin dat ik het weer van mijn telefoon ga halen. Mensen weten dat ik verslavingsgevoelig ben en dat kan ongezond zijn.”