Selena Gomez kust Justin Bieber in het openbaar

De kus lijkt de bevestiging dat het weer aan is tussen Justin en Selena. ,,Hete kus op het ijs'', concludeert TMZ. Er zijn ook foto's in omloop waarop de brunette in de ijshal met haar hondje rond hangt.

De afgelopen maanden werden de twee wereldsterren al vaker in elkaars bijzijn gezien, maar een bevestiging bleef uit. Begin deze maand ging Selena al mee naar de wekelijkse ijshockeywedstrijd en zijn ze naar een kerkdienst geweest. Justin is goed bevriend met de pastoor aldaar.

Het stel had enkele jaren een knipperlichtrelatie die in 2014 abrupt eindigde. Ze zouden hun vriendschap hebben hersteld toen Selena afgelopen zomer een niertransplantatie onderging. Haar ex rapper The Weeknd is al een tijdje niet meer in beeld.