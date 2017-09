Serena Williams deelt eerste kiekje van kleine Alexis

De tennisster beviel op 1 september in het St. Mary's Medical Center in West Palm Beach. De naam van de kleine spruit liet ze toen nog achterwege. Vandaag heeft de kersverse moeder ervoor gekozen om het meisje aan haar fans en volgers voor te stellen via Instagram.



Op haar website trakteert Williams haar fans daarnaast op een filmpje waarin ze de kijkers meeneemt in de tijd van haar zwangerschap en het moment nadat Alexis op de wereld werd gezet. Volgens de Amerikaanse was het een zware bevalling met veel complicaties. ,,Maar kijk wat we hier hebben: we hebben een klein meisje", klinkt het trots in de video.