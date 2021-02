Serena wordt continu aangezien voor Famke Louise: ‘Van ellende mijn haar geverfd’

Of ze de beroemde zin even wil zeggen? Ja hoor. ,,Ik...’’, begint Serena, ,,doe niet meer mee.’’ De gelijkenis is treffend, niet alleen qua uiterlijk, maar ook in haar stem.

Zo’n vier jaar geleden hoorde ze het voor het eerst. Serena had toen nog haar natuurlijke donkerblonde haarkleur en leek wat dat betreft nauwelijks op de zangeres. Toch kreeg ze zoveel opmerkingen dat ze zichzelf nog eens goed in de spiegel bekeek. Ze zag het ook. ,,Vooral in mijn ogen en mond’’, zegt ze.

Quote Mensen kijken me lang aan op straat en vragen of ik haar verloren zusje ben Serena Riper

Qua haar of make-up doet ze niets om extra op Famke te lijken. ,,En ik heb ook niks aan mijn hoofd laten doen’’, lacht ze. Maar nu ze wat ouder is en - net als Famke - donker haar heeft, is het hek volgens Serena van de dam.

Volledig scherm Serena hoort al jaren dat ze op Famke Louise lijkt. © Privéfoto

,,Mensen kijken me lang aan op straat en vragen of ik het verloren zusje van Famke ben’’, zegt ze. Eenmaal dichtbij zien de meeste mensen overigens wel dat het niet écht om Famke gaat; bijvoorbeeld omdat ze ruim een kop kleiner is dan de zangeres.



De vergelijking vindt ze vooral een compliment. ,,Het is geen lelijk meisje’’, zegt ze bescheiden. Niet alle reacties zijn overigens positief; sommige mensen noemden haar een AliExpress-versie van het origineel, oftewel een goedkoop aftreksel. ,,Anderen zeiden gelukkig juist dat ik de knappere versie ben.’’

Helemaal zat

Afgelopen zomer was Serena, die onlangs een horeca-opleiding afrondde en als gastvrouw in die branche werkt, de aandacht even helemaal zat. Ze verfde haar lokken blond, in de hoop voortaan minder aangesproken te worden. ,,Maar toen riepen mensen het nóg vaker’’, zegt ze, nog steeds verbaasd. Dan maar omarmen, moet ze hebben gedacht.



Onlangs nam ze in de lokale Jamin een filmpje op waarin ze Famkes nummer Emotieloos playbackte. Sommige volgers dachten volgens Serena dat ze op de pagina van Famke waren beland. De teller staat inmiddels op 428.000 views en die van een tweede video, waarin ze vertelt welke Famke-opmerkingen ze dagelijks hoort, op 591.000 views.



Spagaat

Nu zit ze in een spagaat. Ze wil de aandacht benutten en snel haar eigen muziek opnemen, maar tegelijkertijd komen de views juist als ze niét zichzelf is.



,,Mijn stijl is anders dan die van Famke’’, benadrukt ze. ,,Ik zing wat hoger en wat lager en natuurlijk vanuit mijn eigen leven.’’ Ze vindt het nog erg moeilijk om zelf liedjes te schrijven, maar volgens Serena staan haar dm’s roodgloeiend met samenwerkingsverzoeken. ,,Eigenlijk wil ik volgende week al de studio in.’’

Quote Misschien ziet ze me als concurrent Serena Riper

Het liefst overigens met de echte Famke. Die heeft volgens Serena nog niets van zich laten horen. Haar manager was vanmiddag niet direct bereikbaar voor een reactie. ,,Ik heb haar een paar keer in het echt gezien en toen keek ze me alleen maar aan’’, zegt Serena. ,,Misschien ziet ze me als concurrent.’’

Voorlopig zegt ze Famke in elk geval geen vaarwel. Mogelijk zingt ze binnenkort met haar eigen stem een liedje van de zangeres. Maar de droom is helder; eigen muziek en eigen fans. ,,Zingen maakt me rustig’’, zegt ze. ,,Als ik me even niet goed voel, ga ik zingen. Dan gaat het weer. Ik wil nu vooral mijn eigen talent laten horen. En dat mensen voortaan niet voor Famke, maar voor mij komen.’’

