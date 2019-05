‘Serhat uit San Marino verenigt al het moois en lelijks waar het Songfestival voor staat’

Die tweeledigheid kenmerkt ook zijn Eurovisie-inzending. Die bevat edelkitsch van het soort dat het Songfestival lang domineerde, maar tegenwoordig nog maar zelden wordt waargenomen. Zijn hit van dit jaar heet Say Na Na Na. Hij schreef het, zo verkondigde hij trots, in vijf minuten. Nóg lang, als je het mij vraagt. Zijn liedje is zo licht als een veertje, maar is dankzij het oerrefrein uit de popmuziek (Nanananana) toch een feestnummer in Songfestivalcafés.



Serhats heerlijk campy glans maakte dat ik via video’s op deze site al lobbyde voor een finaleplek. Ook verwedde ik een tientje in een poging zijn stand bij de bookmakers te verbeteren. Dat hij in de eindstrijd kwam was alsnog een wonder. Serhat zong zo kreupel als een vermolmde knotwilg.



Als u vanavond, om Duncan Laurence te helpen, strategisch wilt stemmen en Zwitserland, Zweden en Australië wilt vermijden, geef uw stem dan aan Serhat. Hij is u namens alle 23 inwoners van San Marino zeer dankbaar.