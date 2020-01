Sesamstraat-collega's nemen afscheid van Aart Staartjes

Podcast Bedenker Ares: ‘Netflix tilt je serie naar een hoger niveau’

11:00 ‘Als er een pixel niet klopt, of als het geluid niet helemaal juist is, krijg je de hele serie gewoon teruggestuurd.’ Producent Pieter Kuijpers is in de nieuwste aflevering van de podcast Bingewatchers nog altijd onder de indruk van het oog voor detail van streamingsplatform Netflix. Hij bedacht en maakte de eerste Nederlandstalige Netflix-original Ares, die vanaf vandaag te zien is.