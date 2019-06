‘Sesamstraat mag niet stoppen’, petitie gestart voor behoud

Dit is de favoriet voor de Nipkow­schijf: ‘Ik wilde een soort Net­flix-se­rie maken’

15:47 Stuk, een VPRO-serie over mensen in een revalidatiecentrum, maakt morgen kans op de Zilveren Nipkowschijf. Maker Jurjen Blick: ,,Het was wel even spannend of mensen dit niet te raar zouden vinden.’’