Sex and the City-acteur John Corbett maakt opwachting in reboot

John Corbett, bij het grote publiek vooral bekend door zijn rol als Aidan Shaw uit Sex & The City , keert terug in de reboot van de serie uit 1998, die de naam And Just Like That... draagt. Dat meldt de Amerikaanse entertainmentsite Deadline vandaag.

Corbett blaast de rol van de ex-verloofde van hoofdpersonage Carrie Bradshaw, gespeeld door Sarah Jessica Parker, nieuw leven in. Corbett zal in meerdere afleveringen van het tweede seizoen van And Just Like That... te zien zijn. Voor het verschijnen van het eerste seizoen gingen er al geruchten dat Corbett terug zou keren als Aidan Shaw, maar die bleken vals te zijn.

In de reboot spelen Parker, Cynthia Nixon en Kristin Davis opnieuw de hoofdrollen. Kim Cattrall, die in de serie en twee films in de huid van Samantha Jones kroop, bedankte voor een terugkeer.

And Just Like That... verscheen vorig jaar bijna twintig jaar na de originele serie, die liep van 1998 tot 2004. In 2008 en 2010 kwamen er ook twee films uit. Het eerste seizoen van de serie is in Nederland te zien op streamingdienst HBO Max en telt tien afleveringen.

