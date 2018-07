SGP-voorman Van der Staaij helpt Dries Roelvink van doodsangst af te komen

recensie Te sterk engagement doet Pauperpara­dijs de das om

18:24 Na het succes van de openluchtuitvoering Het Pauperparadijs in Veenhuizen (Drenthe), beleeft de musical de komende weken haar overdekte versie in Carré. Voor regisseur en scriptschrijver Tom de Ket aanleiding het verhaal over de ‘verheffing’ van armen en behoeftigen in binnenlandse koloniën en gestichten in de negentiende eeuw, hoofdstedelijk in te kleuren.