Shania Twain dacht nooit meer te kunnen zingen door ziekte

,,Het heeft jaren geduurd om erachter te komen wat mijn stem minder goed maakte. Uiteindelijk bleek dat er zenuwschade was opgetreden aan mijn stembanden, die veroorzaakt werd door de ziekte van Lyme. Die ik heb opgelopen toen ik aan het paardrijden was en gebeten werd door een teek,” aldus Shania.



Het wegvallen van haar vertrouwde stemgeluid zorgde voor lastige situaties. ,,Je ontwijkt telefoongesprekken, gaat niet meer naar plekken waar je harder moet praten vanwege het geluid, wat ontzettend ingrijpend is. Zeker als je stem je handelsmerk is, waarmee je jezelf altijd hebt weten te uiten.”\=



Twain ontdekte in 2003 dat ze de ziekte van Lyme had. Destijds was ze ervan overtuigd dat haar zangcarrière voorbij was, maar het tegendeel bleek waar. ,,Ik heb meer kracht in mijn stem dan voorheen. Eigenlijk is praten moeilijker dan zingen. Ik moest mijn ‘nieuwe’ stem leren kennen en leren omarmen en dat is gelukt.”