'Sharon Stone (59) is 25 jaar na hete scène nog steeds sexy'

Bassist Stefan de Kroon verlaat Racoon

9:59 Bassist Stefan de Kroon (50) verlaat Racoon. Hij stopt na de huidige tournee, die op 2 december eindigt in MartiniPlaza in Groningen. Stefan de Kroon stond twintig jaar geleden aan de wieg van Racoon en was naast bassist ook songschrijver en toetsenist. Hij werkte mee aan het laatste studio-album Look Ahead And See The Distance, dat Racoon op 6 oktober uitbracht.