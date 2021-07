Shima Kaes verliest rechtszaak tegen de Staat om aangifte tegen ex-verloofde Johnny de Mol

Herman van Veen breekt Car­ré-re­cord Toon Hermans

29 juli Cabaretier Herman van Veen heeft donderdagavond zijn 561e solovoorstelling in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam gespeeld. De 76-jarige artiest is sinds vijf shows de nieuwe recordhouder en dat werd donderdag gevierd. Het oude record stond op naam van Toon Hermans, die in totaal 556 keer solo op het Amsterdamse podium stond.