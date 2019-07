Shownieuws-coryfee Koos van Plateringen stopt met Shownieuws

Heather Mills blij met excuses voor afluiste­ren door Britse pers

14:49 Heather Mills is blij met de verontschuldigen die ze heeft gekregen van News Group Newspapers (NGN). De uitgeverij van kranten zoals The Sun en News of the World heeft bovendien een "substantieel" bedrag aan schadevergoeding toegekend aan de ex van Paul McCartney vanwege het afluisterschandaal, melden Britse media.