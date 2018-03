'Shows Beyoncé zijn een lust voor het oog én voor het oor'

Groots, meeslepend en van een 'Michael Jackson-achtig kaliber'. Zo worden de concerten van Beyoncé wel omschreven. Morgen begint de kaartverkoop voor haar On the Run-Tour in de Johan Cruijff Arena. Verwacht wordt dat de kaarten binnen no time zijn uitverkocht.

Twee jaar geleden was het in een kwartier gebeurd: alle ruim 50.000 kaarten voor Beyoncés Formation World Tour waren binnen mum van tijd weg. Dat zal waarschijnlijk morgen niet anders zijn als om 10.00 uur de verkoop voor haar nieuwe concert (19 juni aanstaande) van start gaat.



Wie het lukt om kaarten te bemachtigen slaat daarnaast twee vliegen in een klap. Beyoncé geeft het concert namelijk samen met haar man Jay-Z. ,,Ook een fenomeen, maar ik ga straks toch echt voor haar", geeft popkenner Leo Blokhuis toe. ,,Voor hem heb ik meer een professionele nieuwsgierigheid, maar voor Beyoncé zou ik echt de hoofdprijs betalen." Blokhuis is niet de enige met deze voorkeur. Verwacht wordt dat de meeste Nederlandse bezoekers speciaal voor haar komen. Wat maakt haar toch zo bijzonder? En waarom lijkt het alsof ze niks fout kan doen?

Volledig scherm Beyonce en Jay Z tijdens de The Formation World Tour in East Rutherford, New Jersey. © Getty Images

Troubles

,,Het is een beetje good girl, bad guy. Zij is de good girl, en Jay-Z de bad guy. Dat heeft ze mee", redeneert Blokhuis. ,,Bij mij kan ze trouwens ook weinig verkeerd doen. Haar laatste album Lemonade vind ik heel erg goed. Het is een heel persoonlijk album. Waar ze écht dingen durft te zeggen, en verstandige dingen ook. Zowel vanuit haar privéleven, over haar troubles met haar relatie, als over dingen die in een veel groter verband gezet kunnen worden, zoals black pride. Ik denk dat zij voor heel veel mensen een enorm inspirerende vrouw is, omdat ze niet alleen waanzinnig goede muziek maakt, maar ook echt iets te zeggen heeft.”

Het is niet de eerste keer dat Beyoncé en Jay-Z samen op tournee gaan. In 2014 deden ze dat al met hun eerste On The Run-tour. Europa werd tijdens deze tour nauwelijks bezocht, wat ook een verklaring zou kunnen zijn voor het verwachte succes. ,,Of iets uitverkoopt heeft ook te maken met hoe vaak iemand naar Nederland komt, hoe de kaarten geprijsd zijn, en waar het concert wordt gehouden. De kaarten voor Beyoncé beginnen al bij 25 euro, dus dat is voor elke beurs haalbaar. Ook al zit je dan op de buitenste ring bovenaan tegen de reclameschotten. Je bent er wel gewoon bij.”

Quote Het is een unieke ervaring dat ze samen op het podium staan

Hoeveel minuten het nu gaat duren voordat alle kaarten de deur uit zijn gevlogen, dat durft organisator MOJO niet te zeggen. ,,Het blijft speculeren, maar het is Beyoncé twee jaar geleden natuurlijk ook gelukt. Ook is ze nog nooit met Jay-Z in Nederland geweest. Het is een unieke ervaring dat ze samen op het podium staan." Daarnaast heeft MOJO ook niet veel vergelijkingsmateriaal: ,,Er zijn geen andere vrouwelijke artiesten, zoals bijvoorbeeld Kathy Perry of Rihanna, die hier in zo'n grote zaal hebben gestaan als Beyoncé nu."

Wie naar Beyoncé wil, mag met recht hoge verwachtingen hebben. Volgens Blokhuis zijn er op dit moment weinig artiesten die zó'n complete show neer kunnen zetten als zij dat kan. ,,De shows zijn van een soort Michael Jackson-achtige proporties. Ze zijn een lust voor het oog én voor het oor.”

Tips en trucs: zo vergroot je je kansen op een kaartje:

- De verkoop loopt via Ticketmaster. Zorg dus dat je al een account hebt.

- Log op tijd (dus voor 10.00 uur) in op je ticketmaster account.

- Controleer voor de betaling of je verbinding kunt maken met iDeal of leg je creditcard klaar.

- Klik niet eerder dan 10.00 uur op de link. Het kan zijn dat je dan weer opnieuw in moet loggen en dat kost tijd.

- Heb je veel cookies op je computer staan? Verwijder deze dan.

- Zie je bij start verkoop het bekende blauwe scherm met de cirkel? Niet op F5 drukken vanaf nu!

- Foutmelding na betaling? Het kan max. 24 uur duren voordat je je tickets ontvangt. Na 24 uur nog niets? Neem dan contact op.

- Heb je meerdere computers in huis? Dan kan je het op meerdere computers proberen.

- Inloggen op meerdere browers kan ook helpen.

- Heb je geen toegang tot het internet, dan is telefonisch bestellen ook een optie. Vanaf 10.00 uur kun je bellen met het callcenter via 0900 - 300 1250 (60 cent per minuut). Let op: telefoontjes voor die tijd worden niet aangenomen.

Waar moet je zijn? www.mojo.nl/concerten/jayz-and-beyonce