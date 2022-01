Sidney Poitier (1927-2022): van slapen in bushokjes naar pionierend Oscar-winnaar

Acteur Sidney Poitier (94) overleden: ‘We verliezen een icoon en een held’

De pionierende acteur en Oscar-winnaar Sidney Poitier is op 94-jarige leeftijd overleden. De Bahamaans-Amerikaanse ster was de eerste zwarte acteur die de Oscar voor beste mannelijke hoofdrol won. Hij kreeg hem in 1964 voor zijn rol in de film Lilies of the field.

17:00