Silent Witness: een sterke maag is vereist

recensieDe misdaadserie Silent Witness behoort tot de kroonjuwelen van de BBC. De reeks vol gedetailleerde secties kent ook in Nederland een trouwe aanhang. Vrijdag 3 juni begint op BBC First het 25ste jubileumseizoen met een bijzondere hereniging.

Wie de afgelopen kwart eeuw de misdaadserie Silent Witness trouw heeft gevolgd moest wel tegen een stootje kunnen. In de loop der jaren zagen de kijkers de binnenkant van honderden lijken die minutieus opengesneden werden om organen te verwijderen. Het moet er allemaal zo echt mogelijk uitzien is voor de makers het uitgangspunt bij deze wegkijkscènes.

Het team van patholooganatoom Nikki Alexander (gespeeld door Emilia Fox) neemt geen halve maatregelen als in het kader van een misdaadonderzoek een doodsoorzaak vastgesteld moet worden. Organen worden uit de openliggende lijken verwijderd, gewogen en geleegd om vast te stellen wat overledene bijvoorbeeld de avond tevoren heeft gegeten.

Silent Witness (S25)



Ondanks deze pontificale aanpak is de serie wereldwijd al 25 jaar een geheide hit. Ook Nederlandse zenders, zoals RTL 8 en het hier ook te ontvangen BBC First, vertonen wekelijks wel een paar afleveringen van de reeks die inmiddels uit meer dan 140 delen bestaat.

25ste seizoen

Hoewel er in de loop der jaren veel personeelswisselingen in de cast zijn geweest heeft de serie niets aan impact verloren. Aanvankelijk werd het team geleid door patholoog Sam Ryan (Amanda Burton) die in de reeks 54 keer de teugels in handen had en in 2004 vertrok. Sindsdien is Nikkie Alexander als haar opvolger een vaste kracht die amper uit het veld is te slaan als zij meestal op gespannen voet samenwerkt met de diverse politiekorpsen. Zij graaft op basis van haar onderzoek dieper dan het routineonderzoek van de rechercheurs dat vaak uit tunnelvisies bestaat waar zij geen boodschap aan heeft. Emilia Fox speelt haar rol zo overtuigend dat zij inmiddels ook meewerkt aan een Engels televisieprogramma waarin echte misdaden worden ontrafeld.

Voor het 25ste seizoen van Silent Witness wilden de makers met iets bijzonders voor de dag komen. Het werd de hereniging van Sam Ryan en Nikki Alexander die begint met een moordaanslag in Liverpool waarbij de echtgenoot van Ryan, die een medisch bedrijf leidt dat een revolutionaire methode heeft bedacht voor bloedonderzoek, zwaargewond raakt. De staatssecretaris voor gezondheidszorg overleeft de kogelregen niet.

Het daaropvolgende onderzoek is kenmerkend voor de formule van Silent Witness. Er zijn vermoedelijke daders, onder wie zelfs de ex van Nikki, en het complot is zoals gebruikelijk ingewikkelder dan het lijkt. Ook de rol van Sam die naarmate het onderzoek vordert een tijdje van de radar verdwijnt in deze driedelige jubileumaflevering roept vraagtekens op. Aan slot het verklapt Sam wel waarom zij destijds het pathologenteam de rug toekeerde.

Zoals zo vaak leveren de scènes met de secties op de slachtoffers weer genoeg antwoorden op om het onderzoeksteam op het juiste spoor te zetten.

Autopsie

Voor hoofdrolspeelster Emilia Fox is Silent Witness bijna een manier van leven geworden. Enkele jaren geleden zei ze in een interview met het AD: ,,Door deze serie ben ik gefascineerd geraakt in dit pathologische onderzoek. Dat een autopsie zoveel vragen kan beantwoorden over de doodsoorzaak en de omstandigheden van de moordaanslag, zoals het tijdstip van overlijden of een medische afwijking, verbaast mij nog steeds. Daarom heb ik jaren geleden als voorbereiding op mijn rol enkele echte autopsies bijgewoond om de werkwijze van de pathologen te bestuderen.”

De secties maakten diepe indruk op haar. ,,Het zet je wel aan het denken over het leven dat ons is gegund. Ik herinner me vooral een lijk van een jongeman die alle belangrijke gebeurtenissen uit zijn leven op zijn lijf had laten tatoeëren, de geboorte van zijn kinderen, zijn huwelijksdatum, dat soort zaken. Dan kijk je toch anders tegen een opengesneden lijk aan. Daar ligt toch een mens die voortijdig is gestorven. Maar in de serie kan ik me dat soort sentiment vaak niet veroorloven. Nikki moet daar zo professioneel mogelijk mee omgaan.”

Wat de actrice ook aan de serie bevalt is het actuele gehalte van de getoonde misdaden. ,,De schrijvers laten zich leiden door wat er in het nieuws gebeurt. Zoals de penibele situatie van de illegale immigranten in Engeland, de vrouwenhandel en Oost-Europese misdadigers die in Londen opduiken.”

In het jubileumseizoen worden onder meer de praktijken van de farmaceutische multinationals onder de loep gelegd. Fox: ,,Ik ben na zeventien seizoenen nog lang niet uitgekeken op Nikki. Hoewel zij haar beroepsleven redelijk onder controle heeft lopen haar liefdesaffaires vaak averij op. Dat maakt haar verre van saai.”

