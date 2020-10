Simon Cowell aan de beterende hand na fietsongeluk

Volgens de vriend van de 61-jarige Britain’s Got Talent-jurylid voelt Simon zich steeds beter. ,,Hij loopt en zwemt veel en hij voelt zich bijzonder goed. Hij wil in 2021 in topvorm zijn.”



Volgens de bron is het Simon afgeraden om naar Engeland te reizen om de finale van Britain’s Got Talent bij te wonen. ,,Simon is geadviseerd door zijn dokters om niet terug te vliegen voor de finale. Hij zal hierbij dus ook niet aanwezig zijn.” Zijn juryplek wordt tijdelijk opgevuld door danser Ashley Banjo, oud winnaar van de show.



In augustus maakte de 61-jarige Brit een lelijke smak toen hij een testritje maakte op een elektrische fiets, waarbij hij zijn rug op meerdere plekken brak. Hij moest als gevolg daarvan een spoedoperatie ondergaan.