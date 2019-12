Simon Cowell huurt advocaat in om onderzoek America's Got Talent

NBC kondigde vorige week aan uitgebreid te kijken naar hoe het er bij de talentenjacht aan toe gaat na een gesprek met Gabrielle, die werd ontslagen kort nadat ze aan de bel had getrokken over meerdere racistische en vrouwonvriendelijke incidenten. Cowell was zelf niet bij dit gesprek aanwezig, maar zal wel zijn volledige medewerking verlenen. Zijn nieuwe advocaat voorziet hem hierin van juridisch advies.



Gabrielle kreeg vorige maand te horen dat haar contract niet werd verlengd. Bronnen van de zender vertelden daarna dat ze verschillende keren aan de bel had getrokken over incidenten die zij als racistisch ervoer. Dat ging onder meer over een grap van gastjurylid Jay Leno over Koreanen die hond zouden eten, maar ook over een deelnemer die zich tijdens zijn act steeds omtoverde tot een andere zangeres en bij het imiteren van Beyoncé zijn handen donker had gemaakt. Ook zou de actrice een aantal keer commentaar hebben gekregen op haar kapsel; de kapsels zouden "te zwart" zijn bevonden.



Het nieuws hield de gemoederen flink bezig en ook sterren als Will Smith, Ellen Pompeo en Ariana Grande spraken schande op social media. NBC reageerde aanvankelijk niet en sprak woensdag met Gabrielle. De actrice twitterde achteraf dat het gesprek van vijf uur erg productief was. ,,Ik mocht wederom de ongefilterde waarheid vertellen. Ik deelde transparant mijn verlangen en hoop op verandering."