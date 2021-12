Simon Keizer opnieuw vader geworden: ‘We lopen over van geluk’

Beschuit met blauwe muisjes in huize Keizer. De Volendamse zanger Simon en zijn vrouw Annemarie zijn gisteren de trotse ouders geworden van hun kerngezonde zoon Joa. ‘Omdat hij maar liefst 8,5 pond weegt is het niet onlogisch dat mama het nog wel zwaar heeft’, laat Keizer weten.

Bij een foto waarop Annemarie de kleine spruit in haar armen heeft en Simon boven haar hangt, schrijft de zanger: ‘Op 21-12-’21 om 18.48 uur mochten wij onze kerngezonde zoon Joa op deze wereld verwelkomen!’



Het ventje weegt maar liefst 8,5 pond. Volgens de Volendammer is het dus niet zo gek dat Annemarie het ‘nog wel zwaar heeft’. ‘Ik zal je de details besparen. Los van dat fysieke deel lopen we over van geluk! Dromen komen uit’, jubelt Keizer.

Lees ook Simon en Annemarie Keizer verwachten tweede kindje samen

Het stel maakte in juni bekend een tweede kindje te verwachten. ‘Onbeschrijfelijk gelukkig en dankbaar’, schreven ze toen bij wat kiekjes. De plek waarop het stel het nieuws bekendmaakte - Es Verdra, een klein rotsachtig eiland voor de kust van Ibiza - is voor hen ‘heel dierbaar’. Daar spraken ze hun wens uit om ouders te worden, poseerden ze toen Annemarie enige tijd later zwanger was en kwamen ze meerdere keren met Kiki om hun gezinsgeluk vast te leggen op camera. Dat vertelde Keizer in zijn dagboek op YouTube.

Simon en Annemarie zijn in het verleden openhartig geweest over het traject om zwanger te raken van hun eerste dochter. Een paar jaar voor de Keizers Kiki verwachtten, kreeg Annemarie een miskraam, beschreef Simon in zijn biografie Ik & Simon: ,,Ik hoop dat het ons ooit gegeven is. De wens is er wel degelijk. Het gevoel ook. Maar als het ons in de toekomst niet gegeven is, kunnen we er ook mee leven.”

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: