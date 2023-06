Simone Kleinsma dacht dat moederschap niet voor haar was weggelegd: ‘Wel pittig’

Na het verlies raakte de musicalster nooit meer zwanger. ,,Dat is het wrange ervan. Later dacht ik: had me dat maar niet laten meemaken, dan had ik nooit geweten wat ik mis. Ik heb toch een kind in m’n handen gehad”, zegt Kleinsma in gesprek met presentator Rooijakkers. ,,Toen dacht ik: ‘God, wat is toch de reden dat ik dit heb moeten meemaken?’ Dan ga je ook weer door van alles heen. Allerlei fases, je komt echt in een rouwproces terecht.”