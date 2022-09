Simone Walraven verhuist terug naar Nederland en krijgt dagelijks programma op Radio 5

Met dat nieuwe radioprogramma in het verschiet, plant Walraven ook een verhuizing terug naar Nederland. Ze was de afgelopen jaren woon- en werkzaam in de Verenigde Staten. ,,Omroep MAX voelt als een heel natuurlijk nieuw thuis”, vertelt de 55-jarige presentator. ,,Het is de combinatie van sociale betrokkenheid, inclusiviteit en respect waarmee de programma’s worden gemaakt, door en voor mensen met veel levenservaring. Dus die hoef je ook niks meer wijs te maken! Ik heb zó veel zin om allemaal verschillende soorten muziek te gaan draaien op NPO Radio 5.”



Haar programma gaat De Avondstart heten en zal van maandag tot en met donderdag tussen 18.00 en 20.00 uur te horen zijn op de zender. Ze vervangt daarmee De Max!, dat gepresenteerd wordt door Henkjan Smits. Dat deed hij tot april samen met Manuela Kemp, maar zij moest vanwege gezondheidsklachten een stap terug doen.



Daniel Dekker, Hoofd Radio bij Omroep MAX is blij met de komst van Walraven. ,,Het is natuurlijk heel leuk dat Simone na al die jaren weer dagelijks radio gaat maken. We zijn met veel plezier bezig om het programma verder inhoud te geven.”