Sinds het vertrek van koning Evers rommelt het bij Radio 538: van een bizarre draai tot papadagen

Nu wil ik heel graag de auto heel even aan de kant zetten, uitstappen en onwijs gaan genieten van het uitzicht", met die woorden neemt Edwin Evers eind 2018 afscheid van Radio 538. Hij is op dat moment de meest bepalende radiomaker van de afgelopen twee decennia. De dj behaalt grote successen en Radio 538 is jarenlang afgetekend de nummer 1 van Nederland. Hoe anders is het nu? 538 keldert naar een zesde plek. Het marktaandeel is niet eens de helft van de nieuwe leider Radio 2. Qmusic streeft ze commercieel zo voorbij. Ondertussen weet Evers wel weer de headlines te halen: hij maakt een podcast met koning Willem-Alexander.



Frank Dane moest in eerste instantie de nieuwe koning van de ochtend worden. De luistercijfers zakken iets in, maar Radio 538 lijkt onder hem redelijk stabiel te blijven. Eind 2021 volgt, als een donderslag bij heldere hemel, de mededeling dat de ochtendshow stopt. Het team wordt vrij laat geinformeerd en er ontstaat flink wat negatieve publiciteit. Dane besluit om per direct te stoppen, waardoor Wietze de Jager en Klaas van Eerden eerder worden ingevlogen dan gepland. Het leidt tot een rommelige start.

‘Allergekste draai’

Een half jaar later krijgt het verhaal nog een vreemdere wending. ,,Ik dacht even dat ik in Candid Camera zat. Dit was de allergekste draai in de afgelopen maanden", zegt Dane er zelf over. 538 dj's Coen Swijnenberg en Sander Lantinga moeten wijken voor Dane. Hij krijgt hun prestigieuze plek in de middag. Swijnenberg en Lantinga schuiven hun teleurstelling niet onder stoelen of banken: ,,We zagen dit niet aankomen. Ik heb er een paar nachten minder goed van geslapen.”

De Jager blijkt ondertussen ook niet gelukkig met zijn vroege tijdslot. Hoewel hij volmondig ‘ja’ zei tegen de opvolging van Dane, uit hij zijn twijfels op de radio en rept openlijk over een zogenoemde papadag. ,,Ik merk dat dit ochtendprogramma en alles wat erbij komt kijken én een jong gezin nogal een energievretende combinatie is. Ik had niet verwacht dat het zo ingewikkeld zou worden, nee. Ik merk dat het knaagt omdat ik niet genoeg kan geven thuis, dus dan heb je het gevoel dat je het net niet goed genoeg kunt doen. Ik wil gewoon met de juiste energie bij mijn kinderen zijn.”

Een halfjaar later hakt Radio 538 voor De Jager de knoop door, zo werd woensdag duidelijk. ,,Mij is onlangs de directe vraag gesteld door de zenderleiding van 538, ‘Wietze, hoe zit je erin voor de lange termijn? Kun jij commitment geven en de komende vijf, zeven, tien jaar dit ochtendprogramma presenteren?’” Dat kon de radio-dj niet. ,,Toen heb ik heel eerlijk moeten zijn en heb ik gezegd ‘ik weet niet of ik na die drie jaar verder ga met de ochtendshow, dat kan ik gewoon nog niet overzien’. En daarop is de keuze gemaakt door 538 om dit programma vroegtijdig te stoppen.”

Niels van Baarlen en Rick Romijn

Team Evers is, weliswaar zonder hun leider, doorgegaan met radiomaken. In eerste instantie deden Niels van Baarlen en Rick Romijn dat met Wilfred Genee op Radio Veronica. Aan dat huwelijk kwam echter een einde toen Genee een dagelijks televisieprogramma kreeg, Vandaag Inside. Sindsdien zijn ze in de ochtend van Veronica te horen met Tim Klijn, niet geheel toevallig tussen 1998 en 2014 een vaste stem op 538 en ook jarenlang vaste vervanger van Evers.

Klijn(43), Van Baarlen (47) en Romijn (60) keren nu terug naar het oude nest. Daarmee hoopt 538 na vierenhalf jaar van gedoe weer rust in de ochtend te krijgen. Bekende stemmen die al eerder hebben bewezen in de smaak te vallen bij de luisteraar van de in moeilijkheden verkerende zender. En ook drie mannen die niet snel meer om een papadag zullen vragen.

