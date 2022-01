Sinéad O'Connor wil overleden zoon ‘achterna’, zangeres opgenomen in ziekenhuis

Sinéad O’Connor (55) heeft zichzelf laten opnemen in het ziekenhuis. Dat meldt de Ierse zangeres, vier dagen nadat haar zoon levenloos werd gevonden, op Twitter. ‘Ik ben verloren zonder mijn kind en ik haat mezelf. Het ziekenhuis zal een tijdje helpen. Maar ik ga Shane vinden. Dit is slechts uitstel’, luidt een van de ernstige tweets.

Sinéads zoon was suïcidaal en werd daarvoor behandeld in een kliniek. Ondanks dat hij 24 uur per dag onder toezicht stond, wist hij buiten te komen. De jongen was volgens The Mirror voor het laatst in Zuid-Dublin gezien. O’Connor stuurde vorige week nog een oproep aan Shane om zich te melden bij een politiebureau, maar twee dagen later liet ze weten dat zijn levenloze lichaam was aangetroffen.

‘Mijn mooie zoon, het licht van mijn leven, heeft besloten om zijn strijd op aarde te beëindigen en is nu bij God’, schreef O’Connor. ‘Moge hij rusten in vrede en laat niemand zijn voorbeeld volgen. Mijn schat. Ik houd zo veel van je. Ik hoop dat je rust hebt gevonden.’

‘Mijn schuld’

Het verlies van Shane is zo hard binnengekomen bij O’Connor, dat ze gisteren meerdere verwarde berichten deelde op Twitter. Zo schreef ze onder meer dat ‘God haar verkeerd heeft gemaakt’ en dat de dood van Shane haar schuld is. ‘Ik verdien het niet om te leven. Dit is mijn fout en die van niemand anders.’



De inhoud van de Tweets werden naarmate O’Connor meer deelde, steeds heftiger. ‘Ik heb besloten mijn zoon achterna te gaan. Het heeft geen nut om te leven zonder hem. Alles wat ik aanraak, verpest ik. Ik ben alleen gebleven voor hem. En nu is hij weg. Ik heb mijn familie vernietigd. Mijn kinderen willen me niet kennen. Ik ben een slecht persoon. Jullie denken alleen dat ik aardig ben omdat ik kan zingen. Maar ik ben niet aardig.’

In het laatste bericht dat de zangeres deelt, biedt ze haar excuses aan voor haar eerdere uitspraken. ‘Het spijt me. Ik had dat niet moeten zeggen. Ik ben met agenten onderweg naar het ziekenhuis. Het spijt me dat ik iedereen heb laten schrikken. Ik ben verloren zonder mijn kind en ik haat mezelf.’

Volgens O’Connor zal het ziekenhuis haar ‘een tijdje helpen’, maar is ze vastberaden Shane ‘te vinden’. ‘Dit is slecht uitstel’, waarschuwt ze haar ruim 46.000 volgers.

Denkt u aan zelfmoord of maakt u zich zorgen om ­iemand? ­Iedereen kan 24 uur per dag anoniem bellen met 0800-0113 of chatten via 113.nl.

