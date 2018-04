Single Danny de Munk en Silver Metz als Hazes-herinnering

FAMKE LOUISE 'Je moet trots zijn op hoe je er uit ziet'

7:24 Haar eerste videoclip Op Me Monnie werd in vier maanden ruim 10 miljoen keer bekeken. Net zo vaak als het Trumpfilmpje van Arjen Lubach. Binnen een mum van tijd was de vloggende en zingende tiener uit Almere een hit. Maar wie is de pas 19-jarige Famke Louise nu echt?