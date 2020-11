Sinterklaas bereidt logeerpartij voor op Paleis Soestdijk

Om het paleis heen zijn hoge hekken geplaatst, zodat de inwoners van Baarn zo weinig mogelijk van de opnames van een nieuwe aflevering van het Sinterklaasjournaal mee krijgen. In het journaal wordt elke dag contact gelegd met de Sint, die onlangs aankondigde naar Zwalk toe te komen. De burgemeester van Zwalk (een rol van Matthijs van Nieuwkerk) heeft de Sint alvast de hand geschud, en ook Sinterklaasjournaal-verslaggever Jeroen Kramer bezocht Soestdijk.



Van Sinterklaas is bekend dat hij vaak voorbereidende bezoeken aan Nederland legt. Dat gebeurt in het diepste geheim. Hij is een liefhebber van de kastelen en paleizen die Nederland rijk is.



Vanwege de maatregelen rond het coronavirus verloopt de intocht dit jaar anders dan anders. Waar Sinterklaas en zijn pieten exact aanmeren wordt niet bekendgemaakt, maar is zaterdag wel om 12.00 uur op NPO Zapp/NPO 3 te volgen. Op deze site houden we een liveblog bij.