Sinterklaas op miraculeuze wijze dag eerder in Nederland dan gepland

Het was de afgelopen dagen een raadsel: Sinterklaas was nergens te bekennen op de Pakjesboot en de pieten zochten zich rot. Maar zonder resultaat. Tot vandaag. In een nieuwe uitzending van het Sinterklaasjournaal onthulde presentatrice Dieuwertje Blok dat Sinterklaas met zijn vlag door ‘honderden’ mensen was gezien. De gehesen vlag op het Grotepietenhuis kon - net als bij het Koninklijk Huis - maar één ding betekenen: Sinterklaas moest thuis zijn. En dus was het tijd om zelf op onderzoek uit te gaan.



Bij aankomst bij het Grotepietenhuis werd al snel duidelijk dat de geruchten bleken te kloppen. Plots stond daar Sinterklaas met zijn paard Ozosnel en de Paardenpiet op het dak. Waarom de Sint een dag eerder in het land is, werd al snel duidelijk. ,,Nou, dat is eigenlijk vanwege de Luisterpiet. Die is meestal in Nederland voordat ik er ben. Dan gaat hij aan de huizen luisteren, of het goed gaat met de kinderen, zodat ik het in het grote boek kan schrijven.” En juist omdat de Luisterpiet nog op de stoomboot zat, besloot Sinterklaas alvast naar Nederland te komen. ,,Daarom doe ik het nu zelf”, luidde zijn verklaring.



Het is overigens nog een raadsel hoe Sinterklaas naar Nederland is gekomen.