Sir Elton John stopt ermee: aankomende wereldtour wordt laatste

In september gaat John op een driejarige wereldtournee om zijn fans in alle uithoeken van de aardbol gedag te zeggen. Hij komt op 15 mei 2019 voor de laatste keer naar Amsterdam. ,,Om te gaan met een grote knal - ik wil gaan met een knal, niet met wat zacht gejank.”



Dat betekent niet dat hij daarna van plan is te stoppen met muziek maken: hij blijft schrijven en zingen, verzekerde hij op een podium in een theater aan Broadway. ,,Ik wil absoluut nog een paar albums maken, maar dat is makkelijk, dat kan thuis.”



Elton John, gehuld in glitterjas, maakte van de bekendmaking een imposante show. Op zijn Twitter-account en website telde hij al dagen af naar het evenement waar hij ‘iets’ over zijn toekomst zou onthullen. “I’ve finally decided my future lies...” zo maakte hij zijn fans nieuwsgierig met een zin uit zijn hit Goodbye Yellow Brick Road. Zijn verklaring in New York werd voorafgegaan door een virtual reality-ervaring en live uitgezonden via zijn website. De afgelopen dagen trad in station King’s Cross voor de gelegenheid al een virtuele Elton John op.