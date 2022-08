Sjoerd van Ramshorst: ‘Bericht dat Marc Overmars stopt kwam out of the blue’

Vlak voor zijn huwelijk met Jasmijn, afgelopen november, werkte Sjoerd van Ramshorst aan een liedje voor haar. Het schrijfproces wilde niet vlotten. In plaats daarvan schreef hij eerst een smartlap over een vrijgezel (‘ik blijf altijd vrijgezel, niemand die meer zegt ‘dit niet, dat wel’, ik ben terug achter het stuur, met passie en vol vuur, op zoek naar avontuur’). Voor de duidelijkheid: Van Ramshorst had geen acute bindingsangst. Hij schatert: ,,Néé joh. Ik had al tijden een melodietje in mijn hoofd. Ik dacht: als ik nu toch zit te worstelen, zet ik dat eerst op papier.”