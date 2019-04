Sjors en Lieke woedend op redactie Ik Vertrek: ‘We zijn verkeerd weggezet’

Sjors en Lieke, het stel dat gisteren te zien was in het AVROTROS-programma Ik Vertrek , is het niet eens met hoe hun emigratie naar Bali is neergezet. Het jonge stel zegt ‘erg teleurgesteld’ te zijn en meent dat de redactie van het programma een ‘verkeerde twist’ aan hun Balinese avontuur heeft gegeven.

Sjors (24) en Lieke (25) kregen direct na de uitzending, die door bijna 1,8 miljoen mensen werd gezien, via Twitter bakken met kritiek over zich heen. De kijkers bestempelden de twee als ‘verwend’ nadat ze na de opening van hun yoga retreat in de surfplaats Canggu besloten om maar weinig zelf te doen en een schoonmaakster, yoga-instructrice en een kok in te huren.

,,We mochten de aflevering vooraf niet inzien en hadden dus geen idee wat er zou worden uitgezonden. Wij werden dus ook erg teleurgesteld’', reageren Sjors en Lieke nu in hun blog met de titel ‘Hoe een uitzending van Ik Vertrek je emigratie in de war kan schoppen’ op de website van hun accommodatie Happy Fish. Ze geven hun eigen kijk op een aantal spraakmakende momenten uit de uitzending, waaruit volgens hen blijkt dat de vork anders in de steel zit.

Zo schrijven ze over hun personeel: ,,Als buitenlander kom je niet zomaar aan het werk in Indonesië. Alle banen die door de lokale bevolking kunnen worden verricht mogen buitenlanders niet doen. Hieronder valt dus onder andere: koken voor gasten, schoonmaken en bouwen. Deze reden is er zodat er werkgelegenheid wordt gecreëerd. Wij nemen dus meer dan genoeg personeel aan en betalen een voor Indonesisch doen riant salaris goed boven gemiddeld.’'

Modepoppetje

En over het fragment dat weinig mensen de retreat boekten, zeggen dat ze het nu ‘wel aanslaat’. ,,Het had tijd nodig. De kamers worden tussendoor opgevuld door Airbnb, wat wel aanslaat en we 80 procent bezetting hebben in het laagseizoen.’'

Bovendien stoort Lieke het behoorlijk dat ze is weggezet als ‘modepoppetje’. Ze is druk geweest met het ontwerp van de villa, het artwork van Happy Fish. ,,En ze heeft ook gewoon staan schilderen, maar die beelden vond de redactie blijkbaar niet interessant genoeg.’'

Na contact met de redactie van Ik Vertrek kwam er volgens het stel - dat na ‘behoorlijk wat woede’ verdergaat met hun onderneming - een ‘onofficieel excuses’. Avrotros heeft nog niet op de kwestie gereageerd.