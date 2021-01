Slachtoffers Weinstein krijgen 17 miljoen dollar toegewezen van faillissementsrechter

Verzekeraars hebben 35 miljoen dollar (ongeveer 29 miljoen euro) uitbetaald als onderdeel van het faillissementsplan, waarvan de slachtoffers van Weinstein ongeveer de helft krijgen. Zij hebben de optie om van hun deel af te zien als zij verdere gerechtelijke stappen tegen Weinstein of medewerkers van diens voormalige bedrijf willen zetten. Een groep vrouwen die beweert slachtoffer van Weinstein te zijn, heeft gesteld dat de keuze tussen het aanvaarden van een deel van het geld of het nemen van verdere stappen oneerlijk is.

Rechter Mary Walrath zei dat 83 procent van de eisers in het faillissementsdossier ‘zeer duidelijk heeft uitgedrukt dat zij alles willen afsluiten met de acceptatie van dit plan, dat zij niet nog meer juridische procedures willen doormaken om wat herstel te krijgen, hoewel het duidelijk is dat ze dat nooit van geld zullen krijgen’.

Nadat The Weinstein Company in 2018 faillissement had aangevraagd, verkocht het bedrijf zijn aandelen in Lantern Entertainment, de latere Spyglass Media Group. Die verkoop leverde 289 miljoen dollar (ongeveer 238 miljoen euro) op. Aan de faillissementsaanvraag gingen tal van aanklachten voor zedenmisdrijven tegen oprichter Harvey Weinstein vooraf, die nu een gevangenisstraf van 23 jaar uitzit voor aanranding en verkrachting.