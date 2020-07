Slagter stelt fans gerust: Mooiste Treinreizen niet verdwenen

video Proces Johnny Depp tegen The Sun van start: mocht krant schrijven dat hij zijn vrouw sloeg?

17:29 Een fris ogende Johnny Depp (57) beklom dinsdagochtend de trappen van het Royal Courts of Justice in Londen, waar de rechtszaak van de acteur tegen de krantengroep achter tabloid The Sun van start gaat. De inzet van die rechtszaak is eenvoudig: had de journalist gelijk toen hij schreef dat Depp z'n vrouw mishandelde of gaat het wel degelijk om laster en eerroof? Alles over die zaak op een rijtje.