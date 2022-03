Släpstick biedt vermaak op wereldniveau

Slappe lach om slapstick: ‘Even een uur niet bezig zijn met het gezeik om je heen’

Slapstick als kunstvorm kwam exact een eeuw geleden op, na de Eerste Wereldoorlog en de Spaanse griep. Ook in de huidige ellendige tijden wordt in Nederlandse theaters geproest om slapstick, van de formatie Släpstick. Ook al is het maar met dertig man. ,,Even een uur niet bezig zijn met het gezeik om je heen.’’

21 november