Slavernij-quote komt terug op nieuwe album Kanye West

Zo grotesk als bij zijn vorige album, Life of Pablo uit 2016, werd het (voorlopig) niet. Toen huurde Kanye West de complete Madison Square Garden in New York af voor een show die het midden hield tussen een luistersessie, een modeshow, een levend kunstwerk en het voorportaal van het gekkenhuis. 20 miljoen mensen betaalden 12 dollar voor toegang tot de livestream van de megalomane albumpresentatie.

Voor Ye, het achtste album van de hiphoptycoon/mediapersoonlijkheid, hield West gisteren een veel soberder doopplechtigheid. Een luistersessie in aanwezigheid van glitter-beroemdheden als Chris Rock, Ty Dolla $ign en uiteraard zijn eega Kim Kardashian. De wereld kon via een speciale app meeluisteren met de slechts zeven liedjes die Ye lang is.

West, al tijden de meest geliefde én gehate van alle Amerikaanse hiphoppers, had de afgelopen maanden opnieuw op doeltreffende wijze een hype gecreëerd rondom zijn plaat. Daartoe gebruikt hij één eenvoudig instrument: zichzelf. West hoeft maar een van zijn, volgens zijn fans, geniale gedachtes de wereld in te zenden en er ontstaat als vanzelf een mediatornado. En daarbij geldt een traditionele mediawet: slechte publiciteit is óók publiciteit.

Zo lukt het West om met zijn controversiële uitspraak over slavernij (‘een keuze’) in een interview met TMZ toch aandacht te genereren voor zijn nieuwste werk. West – die door de hem bewonderde President Trump recent omschreef als ‘my boy’ - zou verkeerd zijn begrepen. In zijn muziek zou te horen zijn hoe hij precies over de zaken denkt.

De slavernij-quote komt inderdaad terug op Ye. Op Wouldn’t Leave rapt hij: I say slavery a choice/They say how Ye/Just imagine if they caught me on wild day. Aha…Juist.

Als de zeven songs van Ye iets duidelijk maken, dan is het dat Kanye West momenteel de grilligste megaster van de planeet is. Al met al is het album verre van een meesterwerk. Vooral de eerste helft is met geluidscollages als Yikes en I Thought About Killing You (met de goudeerlijke regel: I love myself way more than I love you) ronduit pretentieus.

Maar daar tegenover staan dan weer kleine meesterwerken als No Mistakes en Ghost Town. De eerste een doorvoeld liefdeslied, de twee een volledige Broadway-musical in 4 ½ minuut. Over de top misschien, maar het werkt.