Slecht nieuws voor Martien Meiland en Britt Dekker: kijkcijfers storten in

Het moet een hard gelag zijn voor Talpa en SBS 6. Martien Meiland is de opperkoning van de kijkcijfers bij de zender en vrijwel alles wat hij de afgelopen tijd aanraakte, veranderde in de goud. Samen met Britt Dekker vormde hij in het programma Wie van de Drie? al een olijk duo. Zo leuk, vonden ze bij de zender, dat de twee werden gekoppeld aan elkaar in een nieuw programma First & Last . Martien zelf hoopte op 800.000 kijkers voor zijn nieuwe show. Dat lijkt er zeker niet meer in te zitten. Al zei hij vooraf al, dat de lol van het maken niemand van hem afpakt. Hij zei: ,,Er stond van de week een pakketbezorger aan het hek en er kon niet eens een ‘goedemorgen’ af. Ga in hemelsnaam iets doen wat je wel leuk vindt, dacht ik. En ik besefte: ik ben gezegend.’’ Toch moet het een teleurstelling zijn voor de o zo populaire Martien, die met zijn Chateau Meiland regelmatig door de grens van 1,5 miljoen kijkers heen breekt.

Gordon

Voorafgaand wil het ook nog niet vlotten met Gordons show The Cube. SBS6 besloot gisteren het programma in te korten en de starttijd van het programma te veranderen. Volgens een woordvoerder was dat ‘omdat we verwachten dat dit tijdstip een beter instapmoment is voor de kijker’. Veel maakt het niet uit, de kijkcijfers van The Cube stabiliseren rond de 300.000 belangstellenden.



Nederland schakelde vooral in voor de programma's op NPO 1, NPO 2 en RTL 4. The Voice Kids werd prime time het best bekeken met bijna 1,2 miljoen kijkers. Ook Bed & Breakfast (NPO 1), 2 voor 12 (NPO 2) en Nick & Simon Take a chance on me (NPO 1) deden goede zaken. Alle drie de programma's scoorden rond de 1,1 miljoen kijkers.