Slimste mens is élk jaar springplank: van deze deelnemers gaan we nog vaker horen

Kandidaat

De slimste mens is al vele jaren de springplank voor de nog niet zo bekende Nederlander. Elk seizoen is er tenminste één kandidaat die wordt ontdekt door het grote publiek. Denk aan bioloog Mátyás Bittenbinder (winter 2022/23) die niet onderdoet voor Freek Vonk, cabaretiers Lisa Loeb (2021) en Stefano Keizers (winter 2016/17, tegenwoordig Donny Ronny genaamd), operazangeres Francis van Broekhuizen (2020), Snollebollekeszanger Rob Kemps (winter 2020/2021) en onze eigen columnist Angela de Jong (2017).

Dit jaar voorspel ik dat we van zeker twee deelnemers nog wel iets gaan horen. Allereerst Henk Schiffmacher. Misschien geen onontdekte parel, maar wel véél te weinig op tv. Deze tattookoning zit nooit om een pikante anekdote verlegen (de mooiste: door een geslachtsziekte liep hij een filmrolletje in Apocalypse now mis). Eva Jinek, maak alsjeblieft van deze man jouw vaste tafelgast!

Dan cabaretier Merel Pauw, alias rapper Elmer. Wat mij betreft heeft ze geen snor nodig voor een glorieuze doorbraak. Maar als ze die toch opplakt, zorg dan dat-ie goed vastzit.

Galerij

Na de laatste uitzending van deze week is één ding zeker: ik stap nooit in de auto bij komiek Iris Rulkens, influencer Soraya Riem of zanger Meindert Talma. Geen van hen herkende de alarmlichten tijdens de galerij waar acht signalen op het dashboard werden gezocht. Nu kan ik het Talma (met zijn droge humor en diepe frons de perfecte stand-in van Maarten van Rossem!) nog wel vergeven. Wat heeft die man een enerverende deelname achter de rug. Vlak voor zijn debuut vielen zijn ouders van de tribune en werd zijn moeder gewond naar het ziekenhuis gebracht. Gelukkig is zijn moeder, na een lange revalidatie, inmiddels thuis. Zoals een echte artiest betaamt, broedt Talma al op een Slimste Mens-lied. Misschien een duetje met rapper Elmer?

Maartens momentje

De ‘veldmaarschalk der feiten’ onthulde deze week dat er tweemaal bij hem werd ingebroken. Terwijl de tas van zijn vrouw werd geplunderd, snurkte Maarten van Rossem vrolijk door. Ik moest gelijk denken aan de nieuwste inbrekerstruc waar de politie deze zomer voor waarschuwde. Na het plakbandje en de tandenstoker, strooien inbrekers nu tuinaarde voor je deur. Wanneer dit niet wordt opgeruimd, is dit een signaal dat de bewoners op vakantie zijn. Was de juryvoorzitter hier slachtoffer van? Welnee, hij had tot tweemaal toe het touwtje (!) uit zijn deur laten hangen. Kun je nog ‘de wijsgeer uit Wageningen’ zijn, maar ook Maarten van Rossem blijkt niet onfeilbaar.



- Hanneke van Houwelingen

