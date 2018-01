Slimste Mens Sander: Eerst brak, later fanatiek

Hoe fanatiek ging je het spel in? ,,Tijdens de eerste opnames was ik zo brak als een ui, veel te veel gezopen de avond ervoor. Dus ik zat in een soort overlevingsmodus. Maar het ging goed, misschien juist doordat ik door alle drank wat relaxter was. Pas later denk je: ja, nu wil ik dit winnen ook.’’

Of spelen andere factoren nog een rol? Je lag laatst onder vuur om uitspraken in DWDD over hbo’ers bij het studentencorps…

,,Oh nee hoor, ik maak me totaal niet druk om wat mensen van me vinden. En die uitspraken zijn vaak verkeerd geïnterpreteerd. Ik zei dat er excessen ontstaan nu zo veel mensen lid willen worden van het corps. Niet dat hbo’ers minderwaardige mensen zijn. Mijn eigen vriendin heeft alleen haar middelbareschooldiploma, dus ik ben de laatste die daarop neerkijkt.’’



Hoe prestigieus is het winnen van De Slimste Mens?

,,Voor mijn marktwaarde is het natuurlijk wel goed. Ik kan misschien zo nu en dan eens ergens dagvoorzitter worden. Het is wel een eer, maar ik vind het vooral een ontzettend leuk programma. Ik ben van de generatie die geen tv meer kijkt, maar ook leeftijdsgenoten hoor ik roepen hoe graag ze het zien. Verder, mijn vriendin komt uit Zweden en snapt hier helemaal niets van. Leuk voor je, was haar reactie toen ik won. Het interesseert haar niets en dat is wel zo prettig in de boel relativeren.’’