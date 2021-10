Slob heeft spijt van verkeerd informeren Kamer over VPRO-docu over Kaag

De minister meldde vorig jaar aan de Kamer dat mensen van D66 zich niet hadden bemoeid met de documentaire over hun partijleider, maar later bleek dit niet te kloppen. Hij baseerde zich op informatie die hij van de VPRO had gekregen, zei een woordvoerder van het ministerie daarna. Slob zegt ook nu dat de omroep hem ‘wel iets zorgvuldige’ had kunnen beantwoorden. De VPRO bleef zelf wel achter de geleverde informatie staan.



Volgens Slob is het nu aan het Commissariaat voor de Media om te beoordelen of de documentaire voldeed aan de Mediawet. Zelf wil hij zich daar afzijdig van houden. Hij benadrukt dat hij niet in ‘achterkamers’ met Kaag heeft gesproken over de gewraakte documentaire. Dat vindt hij ‘een rode lijn’ en was volgens hem ook ongepast geweest.



Het Commissariaat richt zich niet specifiek op de Kaag-documentaire, maar doet breder onderzoek naar mogelijke politieke beïnvloeding van (publieke) media.