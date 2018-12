Slordig typefoutje maakt artikel over Julia Roberts opeens seksistisch

Recensie Charley: musical zoals musical bedoeld is

11:39 Het toneelstuk Charley’s Aunt, dat in 1892 zijn première beleefde, geldt in Engeland als hét icoon van de (light) comedy. Het archetype van de Comedy of Errors was in 2004 in de bewerking van acteur/regisseur Jon van Eerd in Nederland te zien en is nu - opnieuw stevig door hem onder handen genomen - getransformeerd tot musical.