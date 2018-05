SnapKing voor de rechter om treiteren man met Down

In 2015 was Jeroen, die het syndroom van Down heeft, tegen zijn zin te zien in de treitervlog. De 37-jarige man werkt in een beschermde werkomgeving in een supermarkt in Zwolle. Daar werd hij in de periode van juni 2015 tot november 2016 lastiggevallen door iemand, kennelijk om een reactie uit te lokken. Naderhand verscheen een filmpje dat eerst op het YouTube-kanaal van de vlogger en later op dumpert.nl verscheen. Het filmpje was een hit onder scholieren.



Omdat de zaak nog altijd veel invloed heeft op het gedrag van Jeroen, besloten zijn ouders de vlogger voor de rechter te slepen wegens belediging. Zij hopen dat de rechtbank zich uitspreekt tegen zulke pesterige video's. ,,Wat voor straf de vlogger eventueel krijgt, is niet het belangrijkst. Dat is niet waar het ons om gaat. We hopen wel dat de rechtbank uitspraak doet. We hopen dat hij bepaalt dat het maken en verspreiden van zulke video's strafbaar is'', zeggen Jeroens ouders tegen RTL Nieuws.